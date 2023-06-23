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Украина идет дальше в вопросе вооружения и уже дошла до самого разрушительного его вида — ядерное оружие. В последнее время все чаще власти Украины обсуждают возможность создать свое ядерное оружие, либо попросить выставить западное на своей территории.
Так, бывший советник президента Украины, известный многим Арестович сказал, что Украина вполне может самостоятельно создать собственное ядерное вооружение для обороны.
Арестович отметил, что для производства такого типа оружия необходимо добывать обогащенный уран, но здесь на выручку приходит любимый и незаменимый в конфликтах "черный рынок", где другие торговцы без вопросов за крупную сумму передадут желаемое количество урана. Ну, или Украина может попросить уран у своих "партнеров" сообщив им о желании заполучить ЯО.
Недавно с идеей о ЯО выступал и украинский депутат. Он предлагал властям пойти на переговоры с Западом и запросить всё необходимое для создания ЯО, либо попросить передать свое ЯО и выставить его в Украине. А учитывая, что Штаты все больше различного разрушительного вооружения передают Украине, так и до ЯО может дойти.