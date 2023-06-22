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Контрнаступление ВСУ за пару недель не достигло значительных результатов и было приостановлено. Сейчас ВСУ ведут позиционные бои, а российские войска успешно обороняются на Запорожском направлении. На фоне таких событий ISW высказали свое мнение по этому поводу, а также рассказали, как же можно использовать "замедленное" или просто приостановленное контрнаступление в свою пользу, чтобы потом ударить резервами с двойной силой.
Собственно позиционные бои и медленное наступление может быть специальной тактикой, которая пытается истощить ресурсы обороняющихся.
Аналитики отметили, что такое медленное продвижение не характерно для контрнаступательных действий. На Западе считают, что украинское командование подготавливает линию боевого соприкосновения к другому основному резервному удару, когда линия обороны ослабнет.
Аналитики считают, что успех контрнаступления Украины нельзя оценивать по занятым территориям в ходе наступления. Запад считает, что Украина ведет действия другого характера, чтобы отвлечь российские войска от обороны и в этот момент использовать всю свою силу, этакий рывок, "все или ничего".
После этого уже можно будет говорить "финиш".