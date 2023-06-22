Украинская разведка прибегнула к своему любимому слову.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Сегодня ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. Сообщается, что украинские войска воспользовались британской дальнобойной ракетой Storm Shadow для точного попадания. Говорят, что несмотря на удар ракетой мост возможно быстро отремонтировать и восстановить нормальное движение. На кадрах после удара отчетливо видно большую дыру, через которую видно реку.

Собственно это дел рук ГУР МО, поскольку представитель ГУР Андрей Юсов официально подтвердил это и добавил несколько слов.

Так, по словам Юсова такие ракетные атаки по Крыму будут продолжаться и в дальнейшем. Он отметил, что этот удар является результатом планомерной работы Сил безопасности, обороны, движения сопротивления и и местного населения, которое предоставляет информацию Украине.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В конце Юсов добавил: "продолжение следует". Эта фраза видимо стала популярной у ГУР, поскольку они ее используют не в первый, и не во второй раз.