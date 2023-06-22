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Сегодня ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым и Херсонскую область. Сообщается, что украинские войска воспользовались британской дальнобойной ракетой Storm Shadow для точного попадания. Говорят, что несмотря на удар ракетой мост возможно быстро отремонтировать и восстановить нормальное движение. На кадрах после удара отчетливо видно большую дыру, через которую видно реку.
Собственно это дел рук ГУР МО, поскольку представитель ГУР Андрей Юсов официально подтвердил это и добавил несколько слов.
Так, по словам Юсова такие ракетные атаки по Крыму будут продолжаться и в дальнейшем. Он отметил, что этот удар является результатом планомерной работы Сил безопасности, обороны, движения сопротивления и и местного населения, которое предоставляет информацию Украине.
В конце Юсов добавил: "продолжение следует". Эта фраза видимо стала популярной у ГУР, поскольку они ее используют не в первый, и не во второй раз.