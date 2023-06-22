Эти ракеты Украина просила еще с прошлого года.

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Украина все ближе к тому, чтобы реализовать свою давнюю мечту в виде дальнобойных ракет ATACMS, которые она просила еще с прошлого года, а Соединенные Штаты всегда отказывали. Даже после передачи британских аналогов Storm Shadow Украина не успокоилась, а США не захотели чудным образом передавать эти ракеты. Но сегодня день, когда один из профильных комитетов Палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию о немедленном предоставлении Украине "золотых" ракет.

Республиканец Майкл Маккол отметил, что Соединенные Штаты обязаны поддерживать Украину, пока там идет контрнаступление, а данные ракеты по его мнению значительно усилят ВСУ в этом плане и помогут пробить линию обороны ВС РФ.

Данная резолюция еще не прошла все этапы, поскольку, чтобы она дошла до Байдена необходимо пройти нижнюю палату Конгресса и Сенат. На этапе Сената в резолюцию могут внести множество изменений, дабы удовлетворить всех политиков. Ибо если закон попал в Сенат, то с большой вероятностью один из чиновников скажет "нет" и потребует изменений.

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Резолюция приведет к тому, что Байден будет обязан предоставить Украине ракеты ATACMS в "достаточном" количестве для победы Украины. Также резолюция призывает других участников НАТО предоставить Украине аналогичные ракеты. Вопрос только в том, какое количество будет "достаточным" для украинских властей.