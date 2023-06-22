Эти деньги они хотят получить из замороженных активов и репараций...

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Украина назвала сумму, которую хочет в итоге получить от России по итогам конфликта различными способами. Так, советник министра экономики сообщил, что стране нужно получить от РФ около триллиона долларов... А может даже больше.

Причем эти деньги Украина желает получить разными способами: от стандартных репараций после конфликта и до передачи замороженных активов РФ на Западе, что является незаконным, но что возможно юридически "легально" обойти испортив себе репутацию.

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Это заявление сделал советник на конференции в Лондоне, где "партнеры" Украины обсуждали вопрос восстановления Украины после конфликта, а также на какие средства это будет реализовываться. Это далеко не первое мероприятие связанное с восстановлением Украины после конфликта, но обсуждать это, когда конфликт еще не завершен — странно. Но цели у украинских властей довольно амбициозные, поскольку триллион долларов это внушительная сумма, которая найдется не у каждой страны. Это буквально больше, чем ВВП Украины на момент 2021 года (сейчас оно еще меньше).