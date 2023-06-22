Заявление принялись изучать все, кому не лень.

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Вчера Евгений Пригожин опубликовал заявление, которое потрясло всю сеть, включая украинские паблики, которые принялись изучать слова Пригожина о выходе ВСУ к Токмаку и почти к Молочному лиману, который находится дальше, чем цель контрнаступления Мелитополь. Не удивительно, что такое заявление было принято с опаской и все захотели понять, действительно ли у ВСУ получилось за такое короткое время преодолеть такое существенное расстояние в наступлении без воздушного превосходства.

Собственно в сети не нашли фотографий, которые подтверждают выход ВСУ к азовскому морю. Может быть это свойственный Пригожину "троллинг" украинских военных, которые заявляют о взятии существенной территории? Но, сам бизнесмен утверждает, что это заявление не является "троллингом".

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Собственно ответ на данный вопрос дали российские военнослужащие находящиеся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Они сказали, что ВСУ не совершали впечатлительного рывка, а иначе это было бы выполнением одной из целей контрнаступления и вызвало фурор в украинских СМИ. К слову российские военные были удивлены заявлением Пригожина и даже высказывались матом в его сторону.