Контрнаступление приостановилось.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Военкоры сообщают, что возле села Пятихатки на Запорожском направлении ситуация для ВСУ остается сложной. Сам населенный пункт находится в серой зоне, однако российские войска имеют над ним контроль благодаря возможности ударить по нему артиллерией, авиацией и танками.

Военкоры сообщают, что 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ потеряла существенное количество бойцов и была вынуждена отойти от занятых позиций в селе после массированного удара от ВС РФ. Основные силы находятся чуть дальше от населенного пункта. Такое положение военкоры называют «огневым мешком», поскольку ВСУ не смогут пробиться без потерь из-за работы артиллерии и танков.

Также военкоры сообщают, что ВСУ подтягивают свои резервы к Каменскому, что к западу от Пятихаток. Сейчас ведутся позиционные бои, а наступление украинских войск было приостановлено.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Украинская сторона имеет другое мнение на этот счет. Так, генеральный штаб Украины пишет, что войска продолжают наступление на Запорожском направлении и имеют частичный успех на Луганской области. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении, а на Бахмутском ВСУ имеют успех, отметил Андрей Ковалев, спикер генштаба ВСУ.