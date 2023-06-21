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Военкоры сообщают, что возле села Пятихатки на Запорожском направлении ситуация для ВСУ остается сложной. Сам населенный пункт находится в серой зоне, однако российские войска имеют над ним контроль благодаря возможности ударить по нему артиллерией, авиацией и танками.
Военкоры сообщают, что 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ потеряла существенное количество бойцов и была вынуждена отойти от занятых позиций в селе после массированного удара от ВС РФ. Основные силы находятся чуть дальше от населенного пункта. Такое положение военкоры называют «огневым мешком», поскольку ВСУ не смогут пробиться без потерь из-за работы артиллерии и танков.
Также военкоры сообщают, что ВСУ подтягивают свои резервы к Каменскому, что к западу от Пятихаток. Сейчас ведутся позиционные бои, а наступление украинских войск было приостановлено.
Украинская сторона имеет другое мнение на этот счет. Так, генеральный штаб Украины пишет, что войска продолжают наступление на Запорожском направлении и имеют частичный успех на Луганской области. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении, а на Бахмутском ВСУ имеют успех, отметил Андрей Ковалев, спикер генштаба ВСУ.