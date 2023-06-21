Украинский эксперт считает, что такую оборону вряд-ли получится пробить.

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Украинские войска уже как несколько недель принимают попытки прорвать линию обороны российских войск на Запорожском направлении в рамках контрнаступления, но по мнению британской разведки ВС РФ готовят такую же хорошую оборону в Крыму для его потенциальной защиты.

В Великобритании считают, что на данный момент российское командование обеспокоено Крымом и уделяет этой территории больше всего внимания, выстраивая эффективную линию обороны на границе с Херсонской областью. Британские аналитики думают, что украинская армия сможет пробиться на Запорожском направлении и пойдет в сторону Крыма принимая попытки в рамках контрнаступления пробить оборону и там ради входа и контроля Крыма. Не забываем, что это одна из целей контрнаступления по словам украинских властей.

Эта оборона подчеркивает то, что командование российских войск опасается варианта при котором ВСУ могут пробиться и напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает важным сохранить контроль над полуостровом. - Британская разведка.

Такое же мнение и у Киева. Там подтверждают присутствие сильной обороны в Крыму. Военный эксперт из Украины отметил, что при сценарии штурма полуострова украинским бойцам будет очень трудно пробиться. Смогут ли ВСУ при такой обороне ВС РФ вообще пройти в Крым, эксперт не ответил.

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Там сейчас создана очень мощная сеть инженерных и фортификационных сооружений. Наступление любой армии было бы очень трудным и рисковым в плане потерь.