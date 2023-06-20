Это позволит вводить новые санкции и утверждать ограничения для жителей Белоруссии на территории Украины.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Украинские власти желают в кратчайшие сроки принять закон, который сделает из обычной Белоруссии "страну-агрессора". Такой же закон действует и в отношении Российской Федерации с прошлого года. Новый закон уже подали на рассмотрение, его детали можно изучить на официальном сайте украинского парламента.

Подал законопроект депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, который по совместительству является и автором закона. Так, депутат отметил, что новый закон позволит после окончания конфликта привлечь Белоруссию к ответственности и взять с нее деньги на восстановление инфраструктуры страны. Кроме того, данный закон разрешает без препятствий вводить любые санкции против Лукашенко. Ну и разумеется это усилит давление на Белоруссию со стороны "партнеров" Украины типа Соединенных Штатов, поскольку украинские власти начнут просить США ввести дополнительные санкции в сторону "страны-агрессора".

Закон также предполагает обращение украинских властей к ассамблее НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и многим другим международным организациям. Это также может дать толчок, который позволит другим "партнерам" Украины признать Белоруссию "страной-агрессором". Вероятно, это будет Польша, Литва и другие близкие к Украине страны.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Отмечу, что впервые Белоруссию пытались признать агрессором в прошлом году, но решение отменили.