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Украинские власти желают в кратчайшие сроки принять закон, который сделает из обычной Белоруссии "страну-агрессора". Такой же закон действует и в отношении Российской Федерации с прошлого года. Новый закон уже подали на рассмотрение, его детали можно изучить на официальном сайте украинского парламента.
Подал законопроект депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, который по совместительству является и автором закона. Так, депутат отметил, что новый закон позволит после окончания конфликта привлечь Белоруссию к ответственности и взять с нее деньги на восстановление инфраструктуры страны. Кроме того, данный закон разрешает без препятствий вводить любые санкции против Лукашенко. Ну и разумеется это усилит давление на Белоруссию со стороны "партнеров" Украины типа Соединенных Штатов, поскольку украинские власти начнут просить США ввести дополнительные санкции в сторону "страны-агрессора".
Закон также предполагает обращение украинских властей к ассамблее НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и многим другим международным организациям. Это также может дать толчок, который позволит другим "партнерам" Украины признать Белоруссию "страной-агрессором". Вероятно, это будет Польша, Литва и другие близкие к Украине страны.
Отмечу, что впервые Белоруссию пытались признать агрессором в прошлом году, но решение отменили.