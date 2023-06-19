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Сегодня издание Daily Mail выложило изображения, где показан российский "танк-камикадзе" Т-54 с шестью тоннами взрывчатки на дистанционном управлении. Как сообщается, этот танк выполнял роль бомбы для подрыва укрепленных оборонительных позиций украинской армии в районе Марьинки.
Автор новости пишет, что начиненный взрывчаткой танк управляли дистанционно из безопасных позиций. Он просто вплотную подобрался к украинским войскам, а когда ВСУ открыли огонь по технике, та соответственно, взорвалась от ракеты. В момент подрыва появился "огромный огненный шар".
Британская пресса считает, что такой взрыв мог унести жизни как минимум нескольких бойцов ВСУ без шансов на выживание. В российских телеграм каналах пишут, что танк был оснащен сразу шестью тоннами взрывчатки, что не оставляет шансов на выживание попавшим под взрыв бойцам и технике. Военкоры утверждают, что это не первый случай, когда бойцы ВС РФ используют танки на автопилоте для подрыва позиций украинских бойцов издалека.
Также пишут, что это хороший метод для безопасного прорыва линии обороны, где укрепился противник. Всего один танк решает большую проблему, которая может привести к огромным потерям, если предпринять тактику штурма.