"Танк-камикадзе" не оставляет шансов попавшим под взрыв бойцам.

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Сегодня издание Daily Mail выложило изображения, где показан российский "танк-камикадзе" Т-54 с шестью тоннами взрывчатки на дистанционном управлении. Как сообщается, этот танк выполнял роль бомбы для подрыва укрепленных оборонительных позиций украинской армии в районе Марьинки.

Автор новости пишет, что начиненный взрывчаткой танк управляли дистанционно из безопасных позиций. Он просто вплотную подобрался к украинским войскам, а когда ВСУ открыли огонь по технике, та соответственно, взорвалась от ракеты. В момент подрыва появился "огромный огненный шар".

Британская пресса считает, что такой взрыв мог унести жизни как минимум нескольких бойцов ВСУ без шансов на выживание. В российских телеграм каналах пишут, что танк был оснащен сразу шестью тоннами взрывчатки, что не оставляет шансов на выживание попавшим под взрыв бойцам и технике. Военкоры утверждают, что это не первый случай, когда бойцы ВС РФ используют танки на автопилоте для подрыва позиций украинских бойцов издалека.

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Также пишут, что это хороший метод для безопасного прорыва линии обороны, где укрепился противник. Всего один танк решает большую проблему, которая может привести к огромным потерям, если предпринять тактику штурма.