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Западная пресса описала старую бронемашину AMX-10RC во всей красе, назвав ее "Снайперской машиной против российских танков". Так, ее хвалят за высокую эффективность на линии боевого соприкосновения, которая помогает атаковать линию обороны ВС РФ и снижает общие потери в пехоте. Бойцы 37-й бригады ВСУ отметили, что AMX-10RC сыграли решающую роль в боях в районе Великая Новоселка.
Утверждается, что этот танк позволил пробить укрепленную позицию российской армии, что позволило остальным бригадам пройти вперед и обеспечить прорыв на одном из направлений контрнаступления.
Также пресса назвала AMX-10RC мобильными. Танки с маленькой броней, но с отличной скоростью передвижения могут быстро менять свое местоположение и наносить удары с неожиданных позиций. Но при этом пресса отметила, что эти танки ни в коем случае нельзя использовать для прорыва линии обороны, поскольку броня не предназначена для таких задач, а повредить ее можно очень быстро. Танк предназначен лишь для стрельбы с дальних позиций и для разведки местности.
Так, западная пресса пытается сказать, что западная техника является решающей в контрнаступлении и приносит больше всего пользы ВСУ. Отмечу, что ВСУ передали около 40 таких танков, а недавно российская армия смогла отобрать несколько экземпляров в рабочем состоянии. Если они так хороши, то их будут использовать?