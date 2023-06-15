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Украина начала контрнаступление с использованием танков Leopard. В первые же дни появилась информация о больших потерях ВСУ в этой технике. После военное ведомство Германии сообщило, что Украина теряет примерно три таких танка в день, а также, что Германия готова предоставить дополнительную военную технику в скором времени. Но, сегодня концерн Rheinmetall разрушил мечты и сообщил, что поставить обещанную Украине технику в этом году в полном объеме не получится.
Так, Украина теперь может получить танки только от армий других стран, которые будут готовы расстаться со своей личной военной техникой навсегда, зная, что ее не вернут обратно. Глава компании Паппергер отметил, что обещанные в январе танки из личных запасов компании смогут предоставить ВСУ только в начале следующего года. В этом году на поставки новенькой техники рассчитывать не стоит ни при каких обстоятельствах.
Глава отметил, что каждый танк необходимо осматривать и перебирать перед отправкой в Украину, что занимает много времени и сил, а также требует вложений. К тому же правительство Германии не закупает эти танки в данный момент, а значит и денежных средств у компании не столь много для бесплатной подготовки танков.
Ремонтировать танки дорого — несколько миллионов евро. Без заказов от правительств компания не сумеет оплатить все это.