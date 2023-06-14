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Приблизительно 4 июня ВСУ начали активное контрнаступление на Запорожском направлении пытаясь пробить подготовленные позиции регулярной армии РФ. Уже спустя несколько дней западная пресса написала, что украинские солдаты понесли существенные потери в личном составе и военной технике, особенно в танках Leopard и бронированных машинах MRAP. И, сегодня уже идет десятый день контрнаступления ВСУ. Минобороны решило назвать количество ликвидированных солдат ВСУ за 10 дней их наступления. Как оказалось, потери в личном составе действительно довольно велики для одной недели боев.
Так, ВСУ потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих в ходе атак. Министерство отметило, что эти потери актуальны только для тех, которые ВСУ понесли на линии боевого соприкосновения начиная с 4 июня. Количество потерь в западной военной технике назвать сложнее, но количество потерянных танков Leopard и бронированных машин MRAP исчисляется сотнями. Так, военное ведомство Германии отметило, что заменить все уничтоженные "Леопарды" не сможет, поскольку Украина теряет около 3 таких танка в день. Это буквально физически невозможно восполнить за такой промежуток времени.