По мнению британского аналитика, сейчас ВСУ играют в кошки-мышки.

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Украинское контрнаступление командиры ВСУ называли событием, которое продвинет ВСУ резко вперед. Но, сейчас на Запорожском направлении они только теряют западную технику, а ВС РФ удерживают позиции. Британский аналитик объяснил, что происходит с контрнаступлением, а также почему ВСУ не продвигаются вперед.

По мнению аналитика Шона Белла, сейчас ВСУ играют в игру кошки-мышки, пытаясь спровоцировать ВС РФ воспользоваться стратегическими резервами, а потом ударить с двойной силой по ослабленной обороне. Таким образом аналитик намекает на то, что Украина еще не воспользовалось основной ударной силой данного наступления. Так сказать используются разведывательные группы, а основной удар нанесут позже. Вполне вероятно, что этот основной удар предполагает использование корпуса с 30-тысячами человек.

Аналитик отметил, что у ВСУ положение незавидное, ведь армии Украины придется вести бои без превосходства в воздухе, без превосходства в технике и личном составе, а при этом атаковать хорошую линию обороны. А как мы знаем, атаковать всегда сложнее, нежели оборонять занятую подготовленную территорию. А если у обороняющихся еще и преимущество, то даже без аналитиков можно догадаться, что будет дальше.

Аналитик отметил, что Украина прощупывает оборону России вдоль всей линии боевого соприкосновения. Крошечные деревни ВСУ берут под свой контроль затем, чтобы исключить засады в ходе основного удара. Скажем, уничтожают возможность взять себя в кольцо.

Основной удар увидим тогда, когда ВСУ найдут слабое место в российской обороне, отметил аналитик.

После этого ВСУ могут направить целую кучу западных танков на слабую позицию прорывая оборону и продвигаясь стремительно вперед. При этом аналитик отметил, что российская армия даже при таком сценарии имеет возможность отрезать наступление противника и разбить целое скопление техники.

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Также эксперт отметил, что провал контрнаступления ВСУ приведет к тому, что российская армия начнет свою операцию с преимуществом в небе. А такое наступление является куда более эффективным. Туда еще можно отправить затрофеенные танки Leopard - получится иронично.