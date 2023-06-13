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20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" успешно зачистили Бахмут. Прошел почти месяц с этого момента. Уже началось контрнаступление Украины на Запорожском направлении и вопрос "что будет делать дальше" ЧВК "Вагнер" звучит довольно логично. И, журналисты вчера задали данный вопрос Евгению Пригожину. Он дал свой ответ, а также прокомментировал действия ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Так, по словам Пригожина бойцы Вагнера более не будут работать в зоне СВО на территории Украины. Если быть точнее, то Пригожин не уверен в том, что будет работать на Украине. В качестве шутки он добавил, что возможно переведет свои войска на север Мексики.
Также недавно Пригожин отметил, что отказывается подписывать контракты с Минобороны. При этом ЧВК продолжает целиком и полностью подчиняться интересам командования регулярной армии.
А вот результаты наступления Украины на данный момент оценить трудно. Пригожин считает, что вначале нужно дождаться, когда наступательный потенциал ВСУ закончится, а сейчас он определенно не исчерпан. Уже, скажем, через месяц полтора-два можно будет понять, добилось ли украинское командование каких-либо успехов в наступлении.