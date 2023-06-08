Танки предназначены для прорыва линии обороны.

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Оказалось, что ВСУ применили новые танки Леопард-2 при попытке наступления на Запорожском направлении близь трассы Орехов-Токмак. Это первое известное нам применение данных танков Украиной, и похоже, что они должны были пробить линию обороны ВС РФ и позволить пехоте пройти далее и занять стратегические позиции, позволив продолжить наступление с меньшими потерями.

Информацию о танках Леопард-2 передал военкор Александр Коц. На данный момент неизвестно, был ли поврежден или уничтожен Леопард-2 в ходе наступления Украины.

До этого эксперты считали, что командующие ВСУ не захотят использовать современные танки для атак по линиям обороны, поскольку это большой риск потерять эту технику, а ее передавать десятками не будут. Эксперты считали, что ВСУ будут использовать эти танки для того, чтобы атаковать российскую бронетехнику с дальнего расстояния, поскольку Леопард-2 обладает хорошей дальностью стрельбы. Также считалось, что при любой опасности их будут отводить в тыл, чтобы не потерять. Но, оказалось все совсем иначе.

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Военкор отметил, что данные танки прикрывали пехоту и БМП идущих в наступление. Военкор считает, что Украина потеряла значительное количество советских танков, поэтому использует новые переданные Западом Леопард-2. Леопарды же первой версии из-за плохой брони стоят в тылу и стреляют с дальних расстояний выполняя функцию снайпера. Военкор отметил, что вступать в дуэль с этим танком не стоит. Лучше всего его атаковать авиацией.