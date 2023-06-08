Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
Украинские войска используя технику и опыт НАТО начали активно атаковать.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

Украинские власти отдали приказ, а войска начали масштабное наступление на юго-востоке Украины с использованием техники и опыта НАТО, пишет The Washington Post.

Долгожданное контрнаступление о котором говорили чуть-ли не каждый день началось. Первые удары этого наступления уже проведены. Это двухдневная попытка пробить оборону ВС РФ на Запорожском направлении близь трассы Орехов-Токмак. Сообщается, что там была попытка пробить оборону со всех доступных сторон с применением артиллерии, пехоты и БМП, но без танков. Военкоры пишут, что нападение было приостановлено, а Пригожин рекомендует не расслабляться и ожидать новых ударов уже сегодня. При этом они могут стать еще сильнее, включая использование новых танков.

Газета пишет, что украинские войска начали наступление и открыли решающий этап в конфликте. Результат наступления покажет, что ожидать дальше.

Газета пишет, что ВСУ активизировали удары используя специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО. Все атаки направлены на юго-восток Украины. При этом газета отметила, что офицеры ВСУ, передавшие эту информацию не имели права разглашать данную информацию, поэтому все это сказано анонимно. Ранее МО Украины писало, что объявлять наступление не будут. Видимо, они действительно решили скрыть начало наступления. По крайней мере первые атаки постараются скрывать. Хотя, о контрнаступлении говорят уже все кому не лень, о какой скрытности идет речь.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Цель контрнаступления — это Запорожское направление, Мелитополь и ЗАЭС.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #нато #контрнаступление украины
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

CNN: Украина понесла существенные потери в первые дни контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
26
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
12
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
26
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
5
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
13
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
4
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
14
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
2
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
5
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
6
Гендир Sony: препятствия для широкого распространения облачных игр слишком высоки на сегодня
+
В этом месяце начнётся промышленное производство смартфонов серии iPhone 15
1

Популярные статьи

Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
42
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
33
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
7
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
7
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Humanoid99
18:58
https://www.forbes.ru/biznes/472007-ugol-zen-sen-i-trudolubivye-rabocie-cto-i-komu-eksportiruet-severnaa-korea
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
хахахер
18:56
на китай пиндосы щас уходят,но там силёнок им не хватит
CNN: Украина понесла существенные потери в первые дни контрнаступления
Humanoid99
18:55
А если я сижу на Луне ? LOL
Лукашенко заявил о необходимости остановки конфликта на Украине
Humanoid99
18:55
Ну А. Лукашенко кстати сказал правду. Заканчивайте уже.
Лукашенко заявил о необходимости остановки конфликта на Украине
Mihhail Rule-off
18:54
А хули ж не стёрли-то? Может не из-зи жалости, а из-за всратости вонючей срашистской армейи и тупости её командования? Начиная с самого Плюгавого Уёбка?
Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
хахахер
18:52
щас и туда прийдут,где ты сидишь
Лукашенко заявил о необходимости остановки конфликта на Украине
DonCarleone
18:51
дай дураку стеклянный х*й
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
хахахер
18:50
щас всё узнаешь скоро
Лукашенко заявил о необходимости остановки конфликта на Украине
Александр Романцов
18:46
А что ещё северная Корея выпускает, кроме оружия?
В Северной Корее создали РСЗО KN-25, кратно превосходящие американские HIMARS и M270 MLRS
gyn75
18:45
10 перезаписей хоть выдерживает ?
SK hynix начинает массовое производство скоростной 238-слойной флэш памяти 4D NAND
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем