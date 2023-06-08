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Украинские власти отдали приказ, а войска начали масштабное наступление на юго-востоке Украины с использованием техники и опыта НАТО, пишет The Washington Post.
Долгожданное контрнаступление о котором говорили чуть-ли не каждый день началось. Первые удары этого наступления уже проведены. Это двухдневная попытка пробить оборону ВС РФ на Запорожском направлении близь трассы Орехов-Токмак. Сообщается, что там была попытка пробить оборону со всех доступных сторон с применением артиллерии, пехоты и БМП, но без танков. Военкоры пишут, что нападение было приостановлено, а Пригожин рекомендует не расслабляться и ожидать новых ударов уже сегодня. При этом они могут стать еще сильнее, включая использование новых танков.
Газета пишет, что украинские войска начали наступление и открыли решающий этап в конфликте. Результат наступления покажет, что ожидать дальше.
Газета пишет, что ВСУ активизировали удары используя специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО. Все атаки направлены на юго-восток Украины. При этом газета отметила, что офицеры ВСУ, передавшие эту информацию не имели права разглашать данную информацию, поэтому все это сказано анонимно. Ранее МО Украины писало, что объявлять наступление не будут. Видимо, они действительно решили скрыть начало наступления. По крайней мере первые атаки постараются скрывать. Хотя, о контрнаступлении говорят уже все кому не лень, о какой скрытности идет речь.
Цель контрнаступления — это Запорожское направление, Мелитополь и ЗАЭС.