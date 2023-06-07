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ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва на Запорожском направлении
ВСУ планируют прорваться к Мелитополю используя переданную технику.
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Прямо сейчас вооруженные силы Украины набирают 30 тысяч человек для наступления на Запорожском направлении с целью взять под контроль Мелитополь. В этом наступлении будут участвовать профессионалы из ВСУ, а также западная техника, артиллерия и многое другое.

Так, по плану ВСУ должны будут начать прорыв с Ореховского направления в сторону Мелитополя и дойти до него взяв населенный пункт под свой контроль. В целом данный населенный пункт являлся одной из самых вероятных целей контрнаступления Украины.

Но куда интереснее что будут использовать ВСУ для атаки: по данным телеграм каналов это около сотни танков, более 300 РСЗО и до тысячи бронированных машин различного назначения. Минные поля будут преодолевать с помощью солдат и саперов. Эта операция должна будет позволить в будущем провести еще более масштабное наступление с использованием около 50 тысяч войск.

Для того чтобы скрыть подготовку к наступлению ВСУ часто ведут огонь из РСЗО на этом направлении. Источник пишет, что главный удар будет неожиданным. По словам телеграм каналов эта операция покажет, что Украина воспользовалась своим максимумом. Фактически это будет свидетельствовать о начале долгожданного контрнаступления, которое постоянно переносят.

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ВС РФ могут отразить это наступление если грамотно подготовятся к этому событию, отметил источник.

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#россия #украина #всу #контрнаступление #запорожское направление
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