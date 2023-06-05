Но, маневры могут быть отвлекающими.

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В последнее время украинские власти все чаще говорят о контрнаступлении. За несколько дней командование Украины опубликовало несколько тематических роликов, а также было сделано множество заявлений от самых разных лиц. И, Соединенные Штаты видят первые признаки начала ожидаемого контрнаступления, хотя подтвердить их довольно сложно, ибо это может быть ложный маневр.

New York Times пишет, что Украина молчала о всех военных операциях с начала текущего года. Власти старались скрывать успехи и провалы, а людей буквально держали в неведении. Но, теперь начался всплеск атак, ВСУ начинают активно действовать на линии боевого соприкосновения, перевозят военную технику в разные места и тому подобное. Возможно — это начало контрнаступления, считает пресса.

Оценка чиновников США создавалась на основе снимков с военных спутников США. Спутники зафиксировали, что украинские войска активизировались.

Самая главная трудность в определении контрнаступления — определить, это ложный маневр, или реальное начало наступления. Понять это за несколько дней трудно, а публично начинать наступление Украина отказалась.

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По мнению западных аналитиков сейчас проходит первый этап наступления. Украинские войска ударили по линии обороны, чтобы понять, насколько сильны ВС РФ на определенных направлениях. После этого ВСУ могут начать настоящую масштабную атаку по самым слабым местам на линии боевого соприкосновения, используя бронетехнику, артиллерию, дроны и тому подобное.