Поэтому хочешь не хочешь, а выполнять обязательство придется.

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Вчера "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России"* обратились к губернатору Белгородской области Гладкову с просьбой о встрече в 17:00 в Новой Таволжанке, где велись активные бои с диверсантами. РДК предложили переговорить с губернатором без оружия и солдат, а в конце они были готовы сделать жест доброй воли и передать военнопленных, которых взяли на прошлой вылазке в область в мае. Было записано видео.

В 16:00 к РДК обратился Евгений Пригожин предложил отправить своего командира из ЧВК "Вагнер" и забрать пленных. Вчера вечером РДК обратились вновь, записав видео и заявив, что военнопленных не забрали и их передадут в фонд украинского обмена.

Сегодня Легион "Свобода России"* захотел обменять военнопленных ВС РФ на подполковника МО РФ, которого задержали в Бахмуте при минировании дорог, по которым должны были отходить "вагнеровцы". Но, подполковник был задержан, а не пленен, поэтому такого обмена не будет. РДК также отказали Легиону в обмене, поскольку они уже передали пленных в обменный фонд Украины.

Военный конечно виноват, но обмениваться не может, отметил Пригожин. Он передан правоохранительным органам для проведения расследования, а обменивать его на других пленных запрещено. Обмен русских на русских невозможен, отметил Пригожин.

Пригожин также отметил, что за украинской стороной остается маленький должок за обмен пленных с Бахмута. Таким образом Пригожин напомнил украинскому руководству, что договоренность нужно будет исполнить.

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* - Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.