Один из инициаторов конфликта попал на допрос.

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Пресс-служба Пригожина опубликовала всю доступную информацию о происшествии с минированием дороги для отхода в тыловые лагеря. Согласно полученной информации бойцы Вагнера действительно открыли огонь по подразделению Минобороны РФ 17 мая, но это был ответный огонь.

В документе написано, что события происходили в районе села Семигорье, Бахмут. Так получилось, что командиры узнали о минировании дорог для отхода подразделениями МО РФ в районе Опытного и Озаряновки. Они минировали тыловую зону зарядами пластида, чтобы заманить "вагнеровцев" в ловушку. Туда были направлены саперы.

Впервые об этом инциденте мы узнали лично от Пригожина в видео, в котором он заявил, что 99% бойцов Вагнера сумели безопасно покинуть Бахмут и добрались до тыловых лагерей 2 июня, а позиции были переданы регулярной армии. В том видео он ответил на вопрос журналистов о возможных провокациях со стороны ВСУ заявив, что ничего такого не было, а вот сюрприз с другой стороны оказался куда интереснее.

В ходе расследования саперы обнаружили десятки мест, где были установлены различного рода взрывные устройства. Там имели место и противотанковые мины, чтобы уничтожить военную технику, и тонны зарядов пластида под названием "Змей Горыныч". Совместно с правоохранительными органами ситуация была разрешена безопасным путем.

На данный момент ведется расследование инцидента. Известно, что закладывали заряды представители Министерства обороны. Зачем они это делали — неизвестно. Они отказываются отвечать на этот вопрос. Вероятно, это была попытка публичной порки, отметил Пригожин в заявлении несколько дней назад.

Так вот. Саперы вели работы и попали под огонь со стороны 72-й мотострелковой бригады. Командир этой бригады попал в руки ЧВК "Вагнер" находясь в состоянии алкогольного опьянения. Бойцы Вагнера приняли ответные меры и также открыли огонь по агрессорам. Группа военнослужащих была успешно задержана.

Подполковник Роман Веневитин признался в том, что действительно со своими бойцами начал стрелять по автомобилю "вагнеровцев". Также его бойцы разоружили группу быстрого реагирования ЧВК из-за "личной неприязни". В конце ролика он попытался извиниться за свои действия.

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Напомню, что 20 мая ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут. Уже 25 мая они начали отводить войска в тыловые лагеря. 2 июня были выведены все основные подразделения. В городе остались Бибер и Долик на случай контрнаступления Украины, которое по всей видимости началось. Пригожин сообщает о прорыве нескольких сел солдатами ВСУ, а также об установке наблюдательных постов в Бахмуте в труднодоступном районе.