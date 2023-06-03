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Евгений Пригожин прокомментировал возможность возникновения риска для регулярной армии в случае победы ЧВК "Вагнер" в информационном плане. И, нет, Вагнер на это не нацелена, а желает только лучшего всей стране.
Пригожин официально заявил, что ЧВК "Вагнер" никогда не конкурировала с регулярной армией России. Руководство даже не планировало пытаться использовать доверие жителей для своих целей. ЧВК нацелена лишь на развитие и усиление военных в стране. По словам бизнесмена его компания старается внедрить в ВС РФ самые передовые военные технологии и передать свои навыки, чтобы обеспечить безопасность страны и увеличить могущество офицеров ВС РФ.
ЧВК "Вагнер" идет вперед ради того, чтобы обеспечить солдатам возможность с достоинством выполнять поставленные задания. Но, то что происходит в регулярной армии сегодня, преступно ее разрушает. Чиновники вводят такие правила, которые никогда не использовались военнослужащими. Это совершенно не помогает офицерам завершать поставленные задачи, а также не помогает развитию лидерских качеств у солдат. По словам Пригожина это уничтожает потенциал и уменьшает эффективность военнослужащих в регулярной армии, а чиновники используют это в своих целях не задумываясь про будущее.