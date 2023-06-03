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Евгений Пригожин заявил, что готов помочь всем жителям Белгородской области и защитить их от захвата. Данное заявление было опубликовано в телеграм канале пресс-службы.
Собственно Пригожин готов пойти на защиту Белгородской области и даже спрашивать никого не будет. Пригожин отметил, что уже сегодня в коем-то смысле идет захват этой территории. Пригожин подчеркнул, что бойцы Вагнера готовы прийти в область и защитить российский народ. Всех, кто проживает в этой области и может пострадать из-за боевых действий будут защищать: русских, дагестанцев, чеченцев – кого угодно. Этнических украинцев, в том числе. И самое главное, что Пригожин не собирается ждать официального приглашения. Если будет критическая ситуация, то ЧВК придет сама.
Напомню, что вся история с Белгородской областью началась после вторжения в конце мая украинской ДРГ. Солдаты назвали себя членами РДК и вторглись в область с НАТОвской техникой, включая танки и начали захват населенных пунктов. В итоге удалось выбить диверсантов с территории, но РДК заявляют, что продолжают постоянно проходить через границу и устраивают атаки. В связи с этим Пригожин предложил МО РФ ввести территориальную оборону в приграничных областях, а также мобилизовать людей и ввести военное положение.