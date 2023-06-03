Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
"Спрашивать не буду" - Пригожин готов пойти на помощь жителям Белгорода и защитить от диверсантов
ЧВК "Вагнер" готова защищать приграничные регионы РФ и ее жителей.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Евгений Пригожин заявил, что готов помочь всем жителям Белгородской области и защитить их от захвата. Данное заявление было опубликовано в телеграм канале пресс-службы.

Собственно Пригожин готов пойти на защиту Белгородской области и даже спрашивать никого не будет. Пригожин отметил, что уже сегодня в коем-то смысле идет захват этой территории. Пригожин подчеркнул, что бойцы Вагнера готовы прийти в область и защитить российский народ. Всех, кто проживает в этой области и может пострадать из-за боевых действий будут защищать: русских, дагестанцев, чеченцев – кого угодно. Этнических украинцев, в том числе. И самое главное, что Пригожин не собирается ждать официального приглашения. Если будет критическая ситуация, то ЧВК придет сама.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Напомню, что вся история с Белгородской областью началась после вторжения в конце мая украинской ДРГ. Солдаты назвали себя членами РДК и вторглись в область с НАТОвской техникой, включая танки и начали захват населенных пунктов. В итоге удалось выбить диверсантов с территории, но РДК заявляют, что продолжают постоянно проходить через границу и устраивают атаки. В связи с этим Пригожин предложил МО РФ ввести территориальную оборону в приграничных областях, а также мобилизовать людей и ввести военное положение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #пригожин #чвк вагнер
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель Су-35 ВКС РФ в воздушном бою поразил украинский самолёт - эти кадры попали на Видео
22
ЧВК "Вагнер" чуть не попала в ловушку с тоннами заряда пластида при выходе из Бахмута - Пригожин
21
ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
+
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
20
В сети появилось изображение графического процессора Intel Ponte Vecchio
3
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
3
Президент Украины пожаловался на то, что за ЗРК Patriot выстроилась очередь
4
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
67
Создана инновационная целлюлозная пленка, которая может пассивно охлаждать помещения
+
На прощание с «зерновой сделкой» Москва потопила последний корабль украинских ВМФ
3
Российский Т-80БВ на "пистолетной дистанции" из засады поразил украинский танк пробив два слоя брони
5
Intel откроет в Южной Корее лабораторию по исследованиям в серверном сегменте
+
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
13
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
11
Уличные камеры сняли видео поражения западной системы ПВО в Киеве российской ракетой
19
Почему у видеоарт NVIDIA больше жизненный цикл, и стоит ли покупать GeForce RTX 3060 в 2023 году
6
Стартовал предзаказ на Motorola Razr 40 и Razr 40 Ultra
+
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
3
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
1

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
43
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
32
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
6
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
106
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
17
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
79
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
13
Китайский дрон-камикадзе, запускаемый из-под воды, способен "взломать" оборону Тайваня
1
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1

Сейчас обсуждают

ViktorioS
20:59
Если уРФ есть и деньги и возможности то очему бы не не поднять флогман Черноморского флота крейсер "Москва"?
На прощание с «зерновой сделкой» Москва потопила последний корабль украинских ВМФ
хахахер
20:56
нет,это херня всё.Карлсон зацепила книга только,но то детство было
Blizzard отключила функцию подарков в Battle.net России и Белоруссии
Sash33
20:56
А кто тебя заставляет играть в новые игры?
Голосовой помощник Cortana объявлен устаревшим и будет удален из Windows — его заменят на ИИ
Humanoid99
20:55
и Чипполино ? ))
Blizzard отключила функцию подарков в Battle.net России и Белоруссии
хахахер
20:55
я Карлсона тоже читал-мультфильм это уже не то
Blizzard отключила функцию подарков в Battle.net России и Белоруссии
Humanoid99
20:52
Да, фильмы Тарковского интересны своей глубиной мысли, но они отличны от оригинала. Все экранизации "Соляриса" не похожи на оригинальное произведение. Сам Станислав Лем признал это. Рекомендую оригина...
Blizzard отключила функцию подарков в Battle.net России и Белоруссии
dimkahon
20:50
4080 выдает и поболее, ты о чем?
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
хахахер
20:47
я фильм смотрел в детстве солярис в 80-х.Мне тогда дрезина запомнилась и вид как в сталкере.Тарковский гениальные фильмы делал
Blizzard отключила функцию подарков в Battle.net России и Белоруссии
Foxchasing
20:46
Если речь о демонтаже империи, то получается, ты о США)
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
dimkahon
20:44
Да, это "нвидии кранты" 100500-я серия. Все не так и все плохо. Карты гавно, маркетинг, куртка. Только откуда же у нее триллион дохода, как тут недавно в новостях мелькало?
В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем