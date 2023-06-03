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На данный момент у Украины проблемы, поскольку новые ЗРК Patriot получить в ближайшее время не получится, а русские ракеты постоянно целят именно в эти ЗРК. Западные власти даже не могут дать достаточное количество ракет для этих ЗРК, а о самих системах и речи не идет. Такую информацию передал лично Президент Украины на пресс-конференции в столице.
Зеленский отметил, что цель Украины в сфере ПВО — достичь 100% поражения всех запущенных ракет в сторону Украины. Но, поскольку поставки ПВО не такие быстрые как ожидалось, достичь эту цель сегодня не представляется возможным.
На данный момент в мире большая очередь за ЗРК Patriot. Даже сами ракеты к ЗРК получить сразу не получится, поскольку многие страны требуют ракеты к ним. Украина также находится в этой очереди на поставку, и поделать с этим ничего нельзя. Буквально с ЗРК Patriot дефицит.
Зеленский отметил, что партнеры начали формировать так называемую коалицию "Patriot". Ее цель состоит в том, чтобы передать большое количество этих систем на Украину без очереди. По словам Зеленского проводить переговоры по поводу данных систем нужно со всеми странами сразу, а не только с США. Фактически Украина постепенно разоружает Европу пытаясь забрать себе все доступное ПВО.