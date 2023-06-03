В обозримом будущем Зеленский сформирует коалицию "Patriot" и обойдет очередь за этими системами.

реклама

На данный момент у Украины проблемы, поскольку новые ЗРК Patriot получить в ближайшее время не получится, а русские ракеты постоянно целят именно в эти ЗРК. Западные власти даже не могут дать достаточное количество ракет для этих ЗРК, а о самих системах и речи не идет. Такую информацию передал лично Президент Украины на пресс-конференции в столице.

Зеленский отметил, что цель Украины в сфере ПВО — достичь 100% поражения всех запущенных ракет в сторону Украины. Но, поскольку поставки ПВО не такие быстрые как ожидалось, достичь эту цель сегодня не представляется возможным.

На данный момент в мире большая очередь за ЗРК Patriot. Даже сами ракеты к ЗРК получить сразу не получится, поскольку многие страны требуют ракеты к ним. Украина также находится в этой очереди на поставку, и поделать с этим ничего нельзя. Буквально с ЗРК Patriot дефицит.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Зеленский отметил, что партнеры начали формировать так называемую коалицию "Patriot". Ее цель состоит в том, чтобы передать большое количество этих систем на Украину без очереди. По словам Зеленского проводить переговоры по поводу данных систем нужно со всеми странами сразу, а не только с США. Фактически Украина постепенно разоружает Европу пытаясь забрать себе все доступное ПВО.