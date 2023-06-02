Еще вчера Пригожин записал видео о выводе основной части войск из города, а сегодня вечером процесс завершился (99% подразделений выведены).

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Вчера Пригожин записал видео и сообщил, что более половины (основные) подразделения выведены из Бахмута в тыловые лагеря и будут доукомплектовываться. В том же ролике было сказано, что остальные войска будут выведены примерно до 5 июня, но солдаты ЧВК "Вагнер" справились с этим делом несколько быстрее завершив процесс вывода войск уже сегодня вечером. По состоянию на вечер 2 июня практически все отряды Вагнера покинули Бахмут и передали позиции регулярной армии. Заявление сделал Пригожин в своем канале телеграм.

Пригожин отметил, что все подготовленные позиции в городе переданы Министерству обороны. Никаких вопросов и замечаний нет. Пригожин отметил, что силы Украины не провоцировали ЧВК "Вагнер" и не мешали выводить войска. Но, с другой стороны сюрпризы все таки были. Когда войска хотели выходить, то удалось обнаружить подозрительную активность на путях отхода. В рамках расследования подозрительной активности были вызваны правоохранительные органы и совместно удалось вдоль дорог обнаружить кучу взрывных устройств. Это и противотанковые мины для уничтожения колонн с тяжелой техникой и даже тонны пластида — заряды, которые используют в военном и инженерном деле для подрыва конструкций: рельс, мостов и тому подобное. Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной, а потому и эффективнее. Видимо, бойцов Вагнера определенно хотели застать врасплох при выводе войск и тихо (относительно) уничтожить.

Пример Пластичной взрывчатки - C-4.

Все это дистанционно управлялось. Бойцы смогли успешно выйти и не попали в ловушку, а правоохранительные органы проводят расследование.

Пригожин отметил, что виновные уже найдены — это представители Министерства обороны. Пригожин отметил, что они пытаются избежать прямых вопросов. На вопрос, зачем это было делать, они тыкают пальцем вверх. На вопросы отвечать не желают.

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Пригожин отметил, что данные заряды не было смысла закладывать для того, чтобы поймать противника, поскольку это всё находилось в тыловой зоне. Поэтому Пригожин предполагает, что эти заряды хотели использовать для уничтожения выходящих войск ЧВК "Вагнера", хотя колоннами бойцы ЧВК не ходят.