реклама
Вчера Пригожин записал видео и сообщил, что более половины (основные) подразделения выведены из Бахмута в тыловые лагеря и будут доукомплектовываться. В том же ролике было сказано, что остальные войска будут выведены примерно до 5 июня, но солдаты ЧВК "Вагнер" справились с этим делом несколько быстрее завершив процесс вывода войск уже сегодня вечером. По состоянию на вечер 2 июня практически все отряды Вагнера покинули Бахмут и передали позиции регулярной армии. Заявление сделал Пригожин в своем канале телеграм.
Пригожин отметил, что все подготовленные позиции в городе переданы Министерству обороны. Никаких вопросов и замечаний нет. Пригожин отметил, что силы Украины не провоцировали ЧВК "Вагнер" и не мешали выводить войска. Но, с другой стороны сюрпризы все таки были. Когда войска хотели выходить, то удалось обнаружить подозрительную активность на путях отхода. В рамках расследования подозрительной активности были вызваны правоохранительные органы и совместно удалось вдоль дорог обнаружить кучу взрывных устройств. Это и противотанковые мины для уничтожения колонн с тяжелой техникой и даже тонны пластида — заряды, которые используют в военном и инженерном деле для подрыва конструкций: рельс, мостов и тому подобное. Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной, а потому и эффективнее. Видимо, бойцов Вагнера определенно хотели застать врасплох при выводе войск и тихо (относительно) уничтожить.
Пример Пластичной взрывчатки - C-4.
Все это дистанционно управлялось. Бойцы смогли успешно выйти и не попали в ловушку, а правоохранительные органы проводят расследование.
Пригожин отметил, что виновные уже найдены — это представители Министерства обороны. Пригожин отметил, что они пытаются избежать прямых вопросов. На вопрос, зачем это было делать, они тыкают пальцем вверх. На вопросы отвечать не желают.
Пригожин отметил, что данные заряды не было смысла закладывать для того, чтобы поймать противника, поскольку это всё находилось в тыловой зоне. Поэтому Пригожин предполагает, что эти заряды хотели использовать для уничтожения выходящих войск ЧВК "Вагнера", хотя колоннами бойцы ЧВК не ходят.