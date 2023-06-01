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МО РФ сообщает, что российские бойцы продолжают контрнаступление на нескольких направлениях выдавливая ВСУ. Минобороны сообщают, что активные бои с использованием артиллерии и авиации проходят в районе Марьинки. Также активные боевые действия идут на Донецком направлении в районе Авдеевки. Там ВСУ пытаются удержать населенный пункт.
Так, сообщается, что ВС РФ совместно с отрядом "Ахмат" перешли в контрнаступление в районе Марьинки. Там идут тяжелые бои. Сообщается, что там ВСУ несут значительные потери, включая потери ценной западной техники.
МО РФ признают, что ВСУ принимают попытки атаковать на флангах в Бахмуте. По словам МО РФ, атака безуспешная и продвижения нет. Такую информацию подтвердил сегодня Сырский в последнем выступлении перед журналистами, сообщив, что продвижение бойцов Украины приостановилось. Но, Сырский готовит новый план на это направление, которое предполагает использование западной техники.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях изменений нет, но сообщается, что ВС РФ принимают попытки продавить оборону ВСУ, заставляя их вводить в бои свои резервы. Сообщается, что часто приходится ликвидировать диверсионно-разведывательные группы.
На Запорожском направлении продвижения нет. Сообщается, что там идут позиционные бои. Но, при этом ВСУ прощупывают оборону на этом направлении постоянно, видимо, готовясь к контрнаступлению.