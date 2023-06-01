ВСУ пытаются атаковать в районе Бахмута но безуспешно.

реклама

МО РФ сообщает, что российские бойцы продолжают контрнаступление на нескольких направлениях выдавливая ВСУ. Минобороны сообщают, что активные бои с использованием артиллерии и авиации проходят в районе Марьинки. Также активные боевые действия идут на Донецком направлении в районе Авдеевки. Там ВСУ пытаются удержать населенный пункт.

Так, сообщается, что ВС РФ совместно с отрядом "Ахмат" перешли в контрнаступление в районе Марьинки. Там идут тяжелые бои. Сообщается, что там ВСУ несут значительные потери, включая потери ценной западной техники.

МО РФ признают, что ВСУ принимают попытки атаковать на флангах в Бахмуте. По словам МО РФ, атака безуспешная и продвижения нет. Такую информацию подтвердил сегодня Сырский в последнем выступлении перед журналистами, сообщив, что продвижение бойцов Украины приостановилось. Но, Сырский готовит новый план на это направление, которое предполагает использование западной техники.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях изменений нет, но сообщается, что ВС РФ принимают попытки продавить оборону ВСУ, заставляя их вводить в бои свои резервы. Сообщается, что часто приходится ликвидировать диверсионно-разведывательные группы.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

На Запорожском направлении продвижения нет. Сообщается, что там идут позиционные бои. Но, при этом ВСУ прощупывают оборону на этом направлении постоянно, видимо, готовясь к контрнаступлению.