Обещали слить ключ еще вечером 30 мая, но управились только спустя пару дней.

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Пару дней назад в сеть слили майский билд S.T.A.L.K.E.R 2. Билд на 200ГБ содержит зашифрованные ключом файлы датированные маем 2023 года. Авторы из группы Вестник «Того Самого Сталкера», которые ранее сливали 17ГБ данных по игре все таки смогли взломать ключ. В группе появилось сообщение, что энтузиасты из RedProjects сумели достать ключ дешифровки. Авторы сообщили, что все желающие могут запустить игру и попробовать поиграть, а также могут без проблем рассмотреть все доступные модели в билде.

Вероятнее всего, ключ, как и сам билд попал в руки энтузиастов благодаря работникам студии, поскольку взломать такой ключ практически невозможно. Отмечу, что до этого авторы говорили, что взлом маловероятен. Они обещали опубликовать ключ еще вечером 30 мая, однако справились только сегодня.

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Вероятно, это событие повлияет на ход разработки STALKER 2 и приведет к переносу, либо отмене целого проекта. Отмечу, что данный билд содержит в себе кучу багов, но играбелен. Студия разработчик на данный момент не комментирует ситуацию со сливом.