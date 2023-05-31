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Пару недель назад Великобритания передала Украине ракеты под названием Storm Shadow. Это то оружие, которое ждали украинские власти долгое время, поскольку эти дальнобойные ракеты летят до 300 километров и долетают практически до любых целей. И, теперь вся территория ДНР по мнению Пушилина стала уязвимой и подвергается постоянным обстрелам с использованием новых ракет.
Пушилин отметил, что технически ВСУ могут использовать эти ракеты и наносить удары по любой точке ДНР, даже самой отдаленной и укрепленной. В целом обстрелам по словам Пушилина и так подвергается вся территория.
Напомню, впервые ракеты Storm Shadow поставили ВСУ 11 мая. Уже 13 числа появились новости об использовании этих ракет при ударе по Луганску. Эти ракеты довольно трудно перехватить, но МО РФ заявляют, что ПВО России уже сумело это сделать.
Тем временем власти США не отказываются в будущем поставить желанные Украиной дальнобойные ракеты ATACMS. И более того, западные власти не против, чтобы эти ракеты использовались при ударах по любой территории РФ. Западные власти подтвердили, что это будет расцениваться как самозащита и ограничений в этом плане не будет.