ВСУ используют "имитацию движения войск", пытаясь обмануть ВС РФ и заставить их перебросить часть бойцов в другие пункты для защиты.

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Вооруженные силы Украины меняют тактику разведки на использование диверсионно-разведывательных групп после нападения на Белгородскую область. Теперь ВСУ наносят максимальный урон благодаря ДРГ на Запорожском направлении, сообщает Владимир Рогов.

Так, ранее бойцы Украины использовали стандартную тактику с разведкой, отправляя отряд из 40-70 солдат. Обычно такая тактика не приносила значительного успеха, поскольку отряды не могли пройти вглубь и нанести урон. Основная цель этих людей заключалась в разведке и выявлении слабых позиций ВС РФ. Правда, заканчивалась операция по словам Рогова обычно печально.

Теперь ВСУ перешли к новому этапу и тактике с использованием ДРГ. На Запорожском направлении бойцы ранее смогли выявить слабые позиции без должной обороны. Теперь эти группы будут заходить в тыл и наносить максимальный урон ВС РФ, фактически разваливая линию обороны на определенном участке. Это может быть связано с будущим контрнаступлением, которое анонсировал Залужный.

Рогов отметил, что ВСУ желают проникнуть в тыл в таких населенных пунктах, как Орехово и Гуляйполе, чтобы дать возможность остальным провести успешное наступление без значимых потерь. Рогов отметил, что ВСУ также используют "имитацию движения войск", пытаясь обмануть ВС РФ и заставить их перебросить часть бойцов в другие пункты для защиты.

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По мнению Рогова на Запорожском направлении сейчас самая большая концентрация украинских ДРГ.