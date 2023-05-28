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Чем ближе лето тем насыщеннее события. Контрнаступление Украины постоянно переносят, но в последнее время украинские власти твердо уверены в его начале в ближайшие недели. И, Залужный, главнокомандующий ВСУ опубликовал в своем телеграме ролик с подписью "Пришло время возвращать свое".
В ролике показали украинских бойцов, которые подготавливаются к бою. По ходу ролика эти бойцы выкрикивали различные лозунги и молились перед боем, говоря о защите страны и возвращению под контроль своих территорий. В самом конце ролика также имела место подпись: "Присоединись к тем, кто поднимет флаг победы".
Скорее всего, ролик намекает на скорое контрнаступление Украины. А еще роликом пытаются привлечь новых людей добровольно без мобилизации, чтобы пополнить личный состав перед броском по всем направлениям.
Напомню, что украинские власти в последнее время все чаще упоминают контрнаступление. Одни говорят, что это случится спустя несколько недель, а Михаил Подоляк вовсе утверждает, что наступление уже идет несколько дней. Правда после этого Подоляк объяснил, что контрнаступление не будет единоразовым событием с прорывом, а это целый комплекс операций, куда входит оборона.