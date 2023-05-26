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НАТО хочет предложить Украине углубленное партнерство вместо вступления в альянс
Отказывать сложно, поэтому хотят смягчить удар по властям Украины.
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Страны НАТО прямо сказали, что Украина не сможет вступить в альянс, пока не завершит конфликт с Россией. Это был определенно сильный удар по украинскому руководству, поэтому теперь альянс пытается его смягчить. Сегодня члены НАТО отметили, что Украина в целом может получить углубленное партнерство. Это фактически политическая поддержка, но вот сроков по вступлению называть не будут. Даже после окончания конфликта, альянс может без проблем отказать Украине. Тут даже расширенное партнерство не поможет.

Некоторые члены НАТО выступают за реализацию такой идеи. Скажем, создание совета под названием "Украина-НАТО". Таким образом страны НАТО хотят продемонстрировать шаг навстречу украинским властям и поддержать их стремление.

Члены НАТО планируют обсудить внедрение такой идеи на следующей встрече в Осло, Норвегия. На этой встрече члены обсудят, каким образом данный орган будет функционировать, какие функции выполнять, какие преимущества и негативные стороны имеются. На этой же встрече они обсудят перспективы Украины попасть в альянс в будущем. А также планируется увеличить военную помощь.

Отмечу, что данный орган может дать такое преимущество, как увеличенные военные поставки со стороны членов НАТО. Вероятно, облегчит поставку западной авиации и систем ПВО.

Идея состоит в том, что Украина будет полноценным членом всех встреч, а не только временно обсуждать свои проблемы минуя остальную жизнь альянса. Фактически это означает, что Украина является полноправным членом альянса, но только тогда, когда проблема касается самой Украины.

По идее Киев сможет инициировать встречу в любое время, когда ему понадобится. Киев будет иметь право запрашивать больше военной помощи, а также информировать союзников о происшествиях в стране будет легче. Кроме того реализация идеи позволит начать сотрудничество в других сферах: обучение солдат, космические войска, разведданные и многое другое, чем может поделиться НАТО с членами альянса.

Отмечу, что такой орган присутствует и для России. Но, встреч с ней никто давно не проводит. При этом дипломаты из НАТО признают, что речи о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время не идет. Пока идут боевые действия это буквально невозможно. Даже исключение дать нельзя.

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Восточные страны НАТО выступают за то, чтобы предоставить Украине дорожную карту по вступлению, которая гарантирует Украине будущее в альянсе при выполнении поставленных целей. Все же лучше, чем неопределенность.

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#украина #всу #нато #партнерство украины с нато
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