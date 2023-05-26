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Корабль «Иван Хурс» после атаки дронов со стороны Украины вернулся в Севастополь без повреждений
В последнее время в этом проливе активизировались истребители и беспилотники НАТО. В итоге атака все таки состоялась, причем с гражданского судна с использованием системы Global Hawk.
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Российские СМИ сообщают, что разведывательный корабль "Иван Хурс" благополучно вернулся на базу в Севастополе после атаки дроном со стороны Украины. Ресурсы отмечают, что судно вернулось без посторонней помощи, каких-либо буксиров замечено не было. Это означает, что даже если имеют место повреждения — они незначительные и на эффективность "Хурса" не повлияют. В сети опубликовали изображение на котором видно, что ущерба нет. Вместе с этим после пережитого нападения на рубке появились новые звездочки. 

После начала СВО командование отказывалось публиковать свежие фото своего флота во избежание трагической ситуации. Но, в этот раз, чтобы доказать пригодность после нападения было решено выложить фотографию. Исключение, которое приурочено к выигрышу в схватке с морским беспилотником.

Напомню, что цель попала под налёт недалеко от Босфора. Сообщается, что "Иван Хурс" осуществлял защиту газопроводов "Турецкий поток". По неподтвержденной информации дроны были запущены с гражданского корабля, который плавал близь цели, а координировали удар с помощью системы Global Hawk.

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Отмечу, что в последние дни активность НАТОвской авиации и беспилотников в море значительно усилилась. По всей видимости операция готовилась заранее, поскольку использовалась гражданская техника.

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#всу #вс рф #иван хурс #вмф украины #морской беспилотник #global hawk #атака дроном
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