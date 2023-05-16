WP сразу поверила словам Пригожина и опубликовала материал на сайте.

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Пригожин как всегда с юмором отвечает на различные запросы от Запада, припоминая другие скандальные заявления западных СМИ. Сегодняшний день не стал исключением. Он припомнил статью WP, где говорилось про связи Пригожина с разведкой Украины, и связал это с погибшим сегодня в Бахмуте американским солдатом. Так, он дал ответ состоится ли передача тела погибшего американца Николаса Меймера.

Важно отметить, что боец из США не волонтер, как обычно их называли, его сразу назвали добровольцем воевавшим в ВСУ. Пригожин положительно ответил на запрос передачи тела погибшего американца. Так, он готов передать тело специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на просьбу и скинули всю нужную информацию. Теперь ЧВК поработает с информацией, а передача состоится, угадайте с трех раз, через кого.

Правильно! Через главу разведки Украины Кирилла Буданова, с которым Пригожин по информации WP якобы пытался связаться.

Пригожин в очередной раз иронично обыграл недавние события и обвинения. Так сказать напомнил Западу о фейке, который запостили в газете пару дней назад. Напомню, что пару дней назад WP писала, что Пригожин якобы имел контакт с ГУР, пытался сдать расположение ВС РФ в обмен на Бахмут. Разумеется это была ложь.

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Нам всем понятно, что это троллинг высокого уровня. Но западная пресса более наивна, и словам Пригожина быстро поверили. Газета WP уже написала материал про передачу американца, якобы Пригожин согласился на сделку с разведкой Украины. Как неожиданно, правда?