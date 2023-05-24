Сотрудничество есть, но только информационное. Военную технику передавать запрещено.

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Вторгнувшаяся ДРГ в Белгородскую область позавчера состояла из бойцов двух формирований: это "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России"*. Такую информацию полностью подтверждает ГУР МО Украины или если проще - разведка.

В ГУР МО ответили на вопрос, помогает ли ВСУ бойцам этих двух формирований в атаках на Белгородскую область. И, здесь ответ будет для всех разным. ГУР действительно предоставила разведданные для атаки на область, но прямого участия ВСУ в атаке не принимали. То есть, если считать, что разведданные это участие в атаке — то, они принимали участие, а если нет, то соответственно они к этому отношения не имеют.

Представитель ГУР отметил, что разведка Украины общается с РДК. Даже можно сказать, сотрудничает и передает важную информацию. Но, никаких бойцов или военной техники от ВСУ — ничего такого Украина не давала этим легионам, отметил представитель. Запад просто-напросто запрещает передачу военной техники, поэтому ее использование находится под контролем командования Украины и США. Передать такую технику было бы нарушением договора с США, что повлияет на ход военных поставок.

Откуда у РДК появилась западная техника — вопрос. На него сами бойцы РДК отвечать не желают.

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*признан террористической группировкой, запрещен на территории РФ.