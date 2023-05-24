Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Сергей Череватый: Пригожин хочет отступить из Бахмута, но командование ВС РФ против
Прогнозы у командования Украины весьма фантастические.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

реклама

20 мая Пригожин официально заявил: бойцы Вагнера выбили войска ВСУ из Бахмута завершив операцию по взятию города. До 25 мая бойцы будут зачищать город от оставшихся украинских войск, а потом планируют покинуть город ради доукомплектации. Но, в ВСУ считают иначе. Так, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что Пригожин хочет бежать из города понимая участь его ЧВК после окружения, но руководство России не даст ему этого сделать.

Сергей считает, что Пригожин имеет сильное желание покинуть Бахмут как можно скорее, чтобы сохранить своих бойцов и репутацию.

Он (Пригожин) понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром. - Сергей Череватый.

Пригожин — не военный, он просто авантюристичный бизнесмен. Он видел, что генерал Сырский устроил в Харькове в прошлом году. Он осознает, что командующий может организовать дальше для его бойцов. Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно его просто разобьют вдребезги.

При этом спикер считает, что российское командование не захочет выпускать ЧВК из города, заставив Пригожина продолжать оборону территории и помогая в битве за фланги. При этом, спикер считает, что Бахмут взят не полностью, а Пригожин сделал заявление специально, чтобы быстрее покинуть город. Также сегодня спикер высказался насчет тактического окружения города.

В общем и целом украинское командование не меняет своих заявлений: так, в общем по информации Украины ВСУ удерживают один укрепленный район "Самолет" в Бахмуте, успешно контратакуют по флангам, а Пригожин просто хочет покинуть поле боя как можно скорее.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Тем временем западные аналитики уже признали поражение ВСУ в Бахмуте. Они считают, что бойцы Украины удерживают только вход в город возле трассы. BBC также написало свою статью на эту тему. Издание не хочет выбирать сторону, а считает, что каждый может быть прав.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #всу #бахмут #пригожин #вс рф #контрнаступление украины #артемовск #окружение #окружение вагнера #командование россии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Орбан: Неважно, кто к кому вторгся, Украина не выиграет эту войну
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин без прикрас прокомментировал происходящее в Белгородской области
59
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
34
Создан прототип эластичной «электронной кожи», способный улавливать колебания давления и температуры
1
Для веб-браузера Edge разрабатывают игровой режим
1
Украина получит эскадрилью западных истребителей - Спикер ВВС ВСУ
11
ЧВК "Вагнер" создает новые линии обороны для ВС РФ на окраинах Бахмута
1
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
1
Проникшая в Белгородскую область украинская ДРГ ведёт бои возле ряда населённых пунктов
4
Немецкие Leopard и американские Abrams будут поражаться версией "Краснополя" для российских БПЛА
2
Пригожин рассказал, как погиб последний солдат ВСУ в Бахмуте и предложил собрать полк из генералов
2
Череватый: Украинское командование верит в окружение Бахмута и готовит тактические сюрпризы
2
Представлен мини-ноутбук за 200 долларов, который работает под управлением MS-DOS и Intel 8088
1
Gigabyte официально подтвердила цены на видеокарты RTX 4060 Ti: от $399 до $469
5
Wall Street Journal: наплыв мигрантов истощает ресурсы американских городов
1
NVIDIA объявила о строительстве суперкомпьютера, использующего только центральные процессоры этой марки
+
В Windows 11 может появиться возможность закреплять виджеты на рабочем столе
+
Украинские власти прокомментировали события в Белгородской области
+
MINISFORUM начала продажи мини-ПК UM790 Pro: AMD Ryzen 9 7940HS и Radeon 780M
+
Дрон PteroDynamics превращается в самолет прямо во время полета - видео
+
Пользователи Windows 10 жалуются на проблемы после майского накопительного обновления
2

Популярные статьи

Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
23
Google Pixel Fold в сравнении с Samsung Galaxy Z Fold 4
8
Итоги гоночного уик-энда 20-21 мая
+
Экс-офицер армии США считает, что ВКС РФ надо разбомбить авиабазы около польско-украинской границы
11
Бионический глаз с нейронной сетью позволит вернуть зрение полностью слепым людям
2
За 2022 год Microsoft забанила более 17 млн аккаунтов Xbox
7
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
2
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 1
1
"Заговор дьявола" - бестолковый продукт кинематографа с "повесткой"
+
SSD и ОЗУ на одной планке памяти – энергонезависимая оперативная память NVDIMM
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:46
Откуда такие подробности?
Сергей Череватый: Пригожин хочет отступить из Бахмута, но командование ВС РФ против
Aaa
03:43
ну тут еще такая тема - должны быть глаза на границе. а глаза это как раз и есть жители. которые как увидят чужака сразу звонят дяде степе, а он дядям в погонах
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
03:41
Да, но опять же тут вопрос поднимают - что тогда расселить населенные пункты, если уж эту линию в своих границах организовывать (я просто в душе не чаю, как там сейчас по мнению наших властей данная т...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Aaa
03:40
крайне глупо выглядит что одно что другое. а уже залететь на своих ямах ну это я не знаю кем надо быть. чето не верю в такой доб0ебизм
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Aaa
03:38
ну а на погранпереходах устраивать линию мажино не правильно, оборона по нормальному строится в глубине и эшелонировано
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
03:36
Наши конечно "асы" скинуть тепловые ловушки прям над частным сектором, точнее непосредственно на частный сектор, пролетая на предельно низкой высоте) От них на земле что угодно можно спалить))
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Aaa
03:34
ну вроде они далеко не проехали, уперлись в грайворон, там или их уже ждали или полиция расчехлила свои игрушки и начала бегать и стрелять. И на этом вроде все. Потом стали лететь ракеты, вертолеты, д...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
03:31
В связанных с диверсионными группами телеграм каналах выкладывали видео с беспилотника со стороны Украины где уже были эти земляные работы видны и они там писали что диверсионные группы окапываются. В...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Kutuz
03:28
Но вообще помимо таких чисто тактических моментов вопросов накопилось куча, просто объективных и неприятных вопросов. Получается, что на момент утра 22 мая 2023 года, спустя более чем год с начала пол...
Появились кадры уничтоженной техники украинских диверсантов на КПП «Грайворон» в Белгородской области
Dimon1996
03:19
Вообще-то, с точки зрения действующего законодательства РФ, боец ЧВК Вагнер, это не более, чем наемник. Наемничество в РФ запрещено и подлежит головному преследованию. Так же никаких ЧВК не существует...
Пригожин критикует раздачу наград «За взятие Бахмута», а ЧВК «Вагнер» могут остаться без медалей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем