Прогнозы у командования Украины весьма фантастические.

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20 мая Пригожин официально заявил: бойцы Вагнера выбили войска ВСУ из Бахмута завершив операцию по взятию города. До 25 мая бойцы будут зачищать город от оставшихся украинских войск, а потом планируют покинуть город ради доукомплектации. Но, в ВСУ считают иначе. Так, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый считает, что Пригожин хочет бежать из города понимая участь его ЧВК после окружения, но руководство России не даст ему этого сделать.

Сергей считает, что Пригожин имеет сильное желание покинуть Бахмут как можно скорее, чтобы сохранить своих бойцов и репутацию.

Он (Пригожин) понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром. - Сергей Череватый. Пригожин — не военный, он просто авантюристичный бизнесмен. Он видел, что генерал Сырский устроил в Харькове в прошлом году. Он осознает, что командующий может организовать дальше для его бойцов. Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно его просто разобьют вдребезги.

При этом спикер считает, что российское командование не захочет выпускать ЧВК из города, заставив Пригожина продолжать оборону территории и помогая в битве за фланги. При этом, спикер считает, что Бахмут взят не полностью, а Пригожин сделал заявление специально, чтобы быстрее покинуть город. Также сегодня спикер высказался насчет тактического окружения города.

В общем и целом украинское командование не меняет своих заявлений: так, в общем по информации Украины ВСУ удерживают один укрепленный район "Самолет" в Бахмуте, успешно контратакуют по флангам, а Пригожин просто хочет покинуть поле боя как можно скорее.

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Тем временем западные аналитики уже признали поражение ВСУ в Бахмуте. Они считают, что бойцы Украины удерживают только вход в город возле трассы. BBC также написало свою статью на эту тему. Издание не хочет выбирать сторону, а считает, что каждый может быть прав.