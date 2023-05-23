Тем временем бойцы Вагнера проводят зачистку в городе.

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Сегодня с заявлением выступил для РБК-Украина спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. И, он высказался насчет тактического окружения Бахмута и бойцов Вагнера, а также, что будут делать бойцы дальше.

Так, тактическое окружение Бахмута возможно лишь в том случае, если бойцы Украины продолжат успешно штурмовать линию обороны ВС РФ на флангах. Полковник отметил, что украинские бойцы показывают успех в последнее время в боях с каждым днем продвигаясь вперед на 200-300 метров. Он отметил, что с такими темпами ВСУ смогут взять Бахмут в кольцо и после начать операцию по уничтожению бойцов Вагнера. Полковник процитировал командующего Сырского, который утверждает, что тактическое окружение не за горами.

Полковник утверждает, что сейчас ВС РФ пытаются выбить ВСУ с флангов используя тактические группы.

Также полковник отметил, что в случае окружения города бойцам в Бахмуте будет плохо, поскольку все многоэтажные здания фактически разрушены и не могут использоваться в качестве укрытия. Такое положение дел приводит к тому, что силы Украины смогут воспользоваться артиллерией и накрыв бойцов находящихся в Бахмуте огнем победить в битве за город. Так, полковник отметил, что окружив город с флангов получится постоянно накрывать Бахмут артиллерийским огнем. Это также приведет к тому, что резервы попасть в город не смогут.

Так, полковник подтвердил слова командующего Сырского: "если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас — это приведет к окружению. Плюс у нас всегда могут быть для них тактические сюрпризы".

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Тем временем бойцы Вагнера завершают зачистку в городе и готовят новые линии обороны для ВС РФ. ЧВК планирует покинуть город 25 мая.