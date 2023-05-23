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Военный эксперт предложил взять под контроль Харьков, чтобы избежать обстрелов от ВСУ
По его словам это единственный эффективный метод убрать опасность от приграничных регионов.
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Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что нужно сделать армии России, чтобы избежать новых атак со стороны Украины в будущем. Это не ПВО, и не дополнительная защита на границе. Так, армии необходимо отодвинуть украинские войска от приграничных регионов, то есть взять под контроль Харьков.

По словам Виктора имеется единственный вариант, который поможет избежать обстрелов приграничных регионов — это забрать возможность у ВСУ стрелять, отодвинув войска от приграничных областей. Так, эксперт отметил, что для этого придется взять под контроль Харьковскую и Днепропетровскую области. Также эксперт считает, что войскам необходимо взять Одесскую область.

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Напомню, что вчера в Белгородской области велись бои с диверсионно-разведывательной группой. Использовалась НАТОвская техника, а со стороны ВС РФ авиация и артиллерия прямо возле населенных пунктов. Тогда ДРГ смогли пробраться до Грайворонского района по пути забрав под свой контроль пункт "Козинка". Событие было несколько шокирующим, поскольку ДРГ смогла провести через границу целые колонны с танками.

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#всу #белгородская область #диверсанты #диверсанты прорвали границу #военный эксперт #приграничные регионы
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