Аналитики считают, что ЧВК утратила боеспособность после боев за город.

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Судя по отчету аналитиков из ISW, у ЧВК "Вагнер" сильно упала боеспособность после боев за Бахмут. Утверждается, что силы Вагнера были истощены и вряд ли смогут продолжать наступательные действия в других точках. Так, институт отметил и то, что продолжающаяся контратака по флангам негативно сказывается на готовности бойцов Вагнера взять новые задачи на себя.

Напомню, что пару дней назад российские силы совместно с ЧВК "Вагнер" успешно взяли город Бахмут после месяцев ожесточенных боев. Пригожин записал видеообращение. Он поздравил всех бойцов с успешным штурмом и победой над ВСУ в городе. И, ISW отреагировал на это выдав свое виденье ситуации в городе, беря информацию из российских и украинских источников.

Так, по информации института солдаты ВСУ могут удерживать незначительную часть Бахмута в юго-западной части близь трассы Т0504. При этом ISW признает, что молчанье украинских солдат может свидетельствовать о том, что бойцы Вагнера взяли большую часть Бахмута, если не город целиком.

Так, бойцы ВСУ могли отойти из всех укрепленных районов города и занять позиции близь входа в город по двум трассам. Если это правда, то ВСУ фактически бросили город, но пытаются удержать возможность войти в него при успешном окружении другой группировкой войск по флангам. Так, Сырский, командующий ВСУ в Бахмуте уже начал такую операцию, пытаясь контратаковать каждый день. По его данным, сейчас ВСУ могут обстреливать любое жилое здание в городе, лишая других бойцов укрытия.

Так, окружение по флангам со стороны негативно влияет на возможность восстановить ресурсы бойцам Вагнера. По мнению аналитиков из ISW это может привести к дефициту ресурсов в ЧВК, а соответственно и к невозможности продолжать атаковать в других регионах.

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При этом британская разведка утверждает, что бойцы Вагнера вполне готовы к активным действиям и выполнению других штурмовых задач на Украине.