Следующий этап - восстановление города.

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Напоминаю, что 20 мая бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Бахмут под полный контроль, выбив бойцов ВСУ из города окончательно. Все линии обороны были зачищены, а Пригожин записал победное обращение поздравив всех с долгожданной победой. Тогда была взята последняя многоэтажка, а значит город полностью зачищен от ВСУ. Уже вчера эту информацию подтвердили в командовании ВС РФ, а Путин официально поздравил всех российских бойцов, включая участников штурма из Вагнера. Украинское командование же эту информацию опровергает, говоря о том, что бойцы ВСУ все еще удерживают незначительную часть города. Британская разведка и ISW также согласны с этим утверждением, но подчеркивая: бойцы ВСУ держат только вход в город на нескольких трассах, а не сам населенный пункт.

Так, операция по взятию города длилась целых 224 дня. И, сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире официально заявил: началось предварительное разминирование населенного пункта. Собственно, следующий этап — это восстановление города.

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Правда, это разминирование идет тогда, когда ВСУ еще полностью не отказались от Бахмута. Вчера командующий группировкой войск ВСУ в этом районе отметил, что бойцы будут пытаться окружить город и входить в него повторно.