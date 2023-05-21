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Дмитрий Медведев пригласил Илона Маска лично посетить взятый бойцами Вагнера Бахмут, чтобы тот сам смог ответить на все свои вопросы. Такое предложение поступило американскому миллиардеру в Твиттере. Правда, это ответ на пост Илона, который был выложен еще год назад.
Так, напомню, что осенью прошлого года премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Медведев иронично прокомментировал это событие в социальной сети Илона, на что тот также иронично спросил: "как дела у российских сил в Бахмуте". Теперь Медведев дал ответ и на этот комментарий Илона, предложив ему самостоятельно посетить город.
Напомню, что ЧВК "Вагнер" недавно взяли Бахмут, выбив бойцов Украины из последнего укрепленного района — об этом сообщил Пригожин записав видеоролик. Впоследствии победу ВС РФ подтвердило командование России. Украинская сторона же не согласна с таким заявлением, и утверждает, что бойцы Украины продолжают удерживать последний укрепленный район, а по флангам идет наступление с задачей окружить бойцов Вагнера. Командование Украины утверждает, что у отдельных бригад близь Бахмута удалось продвинуться примерно на 700 метров разбив ВС РФ в обороне.