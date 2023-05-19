Такие действия были в прошлом году после начала СВО. Видимо, разведка США обладает секретной информацией о Тайване.

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Соединенные Штаты активно готовятся к будущему конфликту в Тайване с Китаем, поэтому передают дополнительное вооружение на безвозмездной основе — никаких кредитов, только помощь от чистого сердца. МО США приняло решение, по которому армия в ускоренном темпе поставит на Тайвань различное вооружение: ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin и TOW 2B Aero.

Причина по которой США вдруг спохватились — неизвестна. Но, мы можем провести некие параллели с ситуацией в прошлом году в феврале, когда власти США также приняли решение безвозмездно в ускоренном темпе поставить такое же оружие Украине. Похоже, что разведка США обладает секретной информацией о ситуации в Тайване, либо Пентагон допускает возможность начала войны в кратчайшие сроки.

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Вполне вероятно, что китайские власти готовят некую десантную операцию по захвату острова. Вроде, по спутникам ничего не видно, но атака может быть внезапной. Китай уже проводил несколько масштабных учений близь Тайваня, поэтому готов к активным действиям, а после ответки со стороны США может быть, лидер КНР разозлился. США желают укрепить армию Тайваня, чтобы та могла держать армию КНР несколько месяцев и не допускать к острову. Эти ПТРК и ПЗРК помогут в уничтожении десантных катеров, а также помогут расправиться с атаками с воздуха. За это время США могут начать поставлять еще более современное вооружение Тайваню, или даже вмешаются в конфликт совместно с союзниками. Это уже не новость для нас, ведь США четко дали понять Китаю, что не отдадут TSMC.