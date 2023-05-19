Видимо, это очередной этап операции по окружению ЧВК "Вагнер"

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В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Бойцы Вагнера штурмуют последние линии обороны. Так, на сегодня известно, что ВСУ удерживаются на окраине города под названием "Тетрис". Туда поставляют военную технику и ресурсы, а также пополнение солдат через дороги, отбитые ВСУ в ходе успешной атаки по флангам. Но, напряженная ситуация сейчас у ВС РФ не только близь Бахмута, ведь атаки идут сразу по нескольким направлениям, видимо с целью выбить ВС РФ и после окружить ЧВК в городе. О таких планах сообщало командование Украины, а недавно даже заявляли, что следует ожидать запланированных действий в этом районе.

Так, военкоры сообщают, что регулярные войска России ведут бои с бойцами Украины близь Клещеевки. Сообщается, что регулярные войска России пытались пробиться в пункте Красное, но на данный момент это безуспешно. Кстати, разведка Британии подтверждает, что следующая стратегическая цель для срыва контрнаступления ВСУ в Бахмуте и окружения города — пункт Красное. Его будут штурмовать совместно с ЧВК "Вагнер".

На севере от Бахмута идут ожесточенные бои в районе Сакко и Ванцетти. Это тот район, который необходимо удержать ВС РФ, чтобы предотвратить окончательное падение флангов в городе и спасти бойцов Вагнера от окружения. ВСУ принимают попытку штурмовать села. Видимо, командование России послушало Пригожина, и приняло решение обороняться в этих районах.

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Также ВСУ возобновили атаки в новом районе — близь населенного пункта Сладкое, где не было прорывов около года. Теперь ВСУ используют все силы для прорыва на этом направлении, чтобы взять под контроль трассу Н-20, ведущей на Волноваху. По всей видимости это необходимо для контрнаступления по флангам Бахмута.