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Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
Британия освободила Соединенные Штаты от обязательства передать ATACMS.
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Украина все таки добилась своей цели и получила дальнобойные ракеты, правда со специальными условиями использования, но получила. Правда, не от США, и не ATACMS, но тоже хороший вариант - британская ракета Storm Shadow разработанная Великобританией и Францией, которую запускают с воздуха благодаря авиации. Интересно, украинские власти не начнут теперь просить и авиацию у Британии, чтобы запускать эту ракету?

Так, данная дальнобойная ракета может пролететь 290 километров. Это несколько меньше желаемой украиной ATACMS, которая летает 300 километров и запускается благодаря установкам Himars. Но, Соединенные Штаты четко дали понять, что предоставлять такую ракету Украине не собираются, потому что не желают, чтобы украинские войска атаковали российскую территорию с их помощью. Это окончательное решение, и хоть проси, хоть умоляй, но не дадут, поэтому нужно довольствоваться тем, что дают, а то и этого лишить могут.

А что за специальное условие? Украина может стрелять только в пределах своей территории. Великобритания услышала такое заверение от правительства Украины. То есть ударить этой ракетой по территории России ВСУ не сможет, а если и захочет, то придется отказаться от будущих поставок таких ракет от любой страны.

Так, эта ракета выпускается с 2002 года и эксплуатируется Британией, Францией и Италией. Эта ракета была разработана на основе французской Apache. Apache улучшили, и теперь вместо кассетных припасов, она несет целую боеголовку.

Данная ракета использует GPS. Перед запуском ей указывают цель. Вблизи цели ракета начинает набирать высоту, а затем переходит в пикирование. Есть информация, что недавно ракете позволили корректировать ее на подлете. Вероятно, именно такую модификацию передали Украине, то есть самую новую.

Впервые ракету можно было увидеть в действии в 2003 году в Ираке. Далее они же использовались самолетами Британии в Ливии и Сирии. Еще, эти ракеты использовались в конфликте Саудовской Аравии и Йеменом.

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Важно отметить, что имеет место модификация с дальностью полета до 290 километров (такую модификацию передали ОАЭ). А еще есть модификация, которая уменьшает высоту полета, но увеличивает дальность полета до 560 километров. Украина видимо получила версию именно на 290 километров. Важно отметить, что эта ракета теоретически может долететь до Крыма. И, западные власти вроде не ограничивают в использовании ВСУ по этой территории.

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#украина #британия #соединенные штаты #atacms #storm shadow #дальнобойные ракеты
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