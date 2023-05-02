Есть цензура, нет цензуры - результат один.

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Twitter выполняет все запросы от правительств, даже после того, как Илон Маск стал владеть социальной сетью, и обещал создать сеть для народа — как мы видим, не такая уж и для народа. Так, по данным СМИ Twitter удовлетворила, по крайней мере, частично 98,8% запросов на удаление информации. Илон Маск обещал создать платформу с абсолютной свободой слова - а тут, получается, что свобода ограниченная правительством США.

Так, платформа удовлетворила 98% запросов на удаление информации начиная с 27 октября, когда Илон Маск успешно приобрел сеть. Много запросов на удаление информации поступало из Турции и Индии — это не понравилось обычным людям, поскольку запросы были направлены на критиков правительства. Обычно, платформа выполняет запрос правительства полностью, но иногда только частично, чтобы уж совсем не нарушать свои слова о свободе слова. Важно отметить, что только девять запросов остались на рассмотрении — вероятно, их одобрят, поскольку за полгода платформа отклонила ровно ноль запросов на удаление.

Турция была ответственна за половину всех запросов, далее идет правительство Индии и Германии. Как видите, правительство США не особо использует эту систему, либо просто-напросто обходит ее без отчетов. Так, остается большой вопрос — есть ли на платформе свобода слова, о которой так громко заявлял Илон в прошлом году? Если судить по данным представленным выше — нет. Ведь, как только Илон пришел ко власти в Twitter, то запросы на удаление стали выполняться еще быстрее, чем раньше. Он лишь ускорил этот процесс, а не искоренил, хотя обещал сделать все наоборот.

Коринн МакШерри, юридический директор группы электронных прав Electronic Frontier Foundationс считает это признаком для беспокойства. Так, обычно запросы не имеют за собой никаких юридических и даже законных оснований для удовлетворения. Обычно, это преследование критиков власти, что не должно быть наказуемо. Поскольку платформа остается международной, и ее в большинстве своем используют правозащитники и журналисты — это вызывает беспокойство. А факт того, что запросы удовлетворяются очень быстро, заставляет задуматься, что руководство сети делает без сомнений и отчетов.

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Аналитики считают, что компании важнее решить свои проблемы, чем соблюдать права человека и его свободы. Илон расформировал большую команду, которая занималась рассмотрением жалоб людей, которые хотели вернуть незаконно удаленный контент. И, это всего за полгода.