Новости стали собирать меньше просмотров и пропали из топа на Западе.

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В мире наблюдается снижение интереса к событиям на Украине. И, естественно это сильно влияет на СМИ и поддержку вооружением со стороны Запада. Посол Украины в Великобритании в эфире Sky News высказался на этот счет, естественно негативно.

Так, по словам дипломата интерес к украинским событиям действительно падает, и люди стали меньше следить за ними в СМИ. И все это в итоге приведет к тому, что западные правительства станут меньше поддерживать страну поставками. Так, послу не нравится, что украинские события стали меньше попадать на первые страницы новостей.

Сейчас в мире очень много других событий, которые отодвигают Украину в сторону. Тот же конфликт регулярной армии и RSF в Судане стал ошеломляющим, и многие СМИ перешли к нему. Также маленький конфликт на Тайване, проблемы с экономикой, африканские события и многое другое. В падении интереса к Украине нет ничего удивительно: на людях сказывается эффект новизны.

К тому же граждане США и других европейских стран видят, что поставки большие, денег отдают много, а результатов нет. Если бы эти деньги пошли на поддержку своего государства, можно было бы решить социальные внутренние проблемы, которых в последнее время на Западе все больше. Так еще и в целом цены на энергетические ресурсы значительно выросли, и это не может не сказаться на простых людях. А обычно рост цен встречается людьми негативно.

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Пока что Украина пытается поддерживать интерес к событиям благодаря будущему контрнаступлению, которое вот-вот случится и приведет к ошеломляющим последствиям. Правда постоянный перенос наступления и требование поставить военную авиацию отрицательно сказывается на популярности этого события. Уж настолько украинские власти попытались распиарить наступление, что теперь в него не верят на Западе.