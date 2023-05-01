Соединенные Штаты понимают, что Китай может заполучить доступ к ИИ и раскрыть еще больше секретов.

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Агентство национальной безопасности (АНБ) предупреждает технологические компании из Штатов. Разработчикам искусственного интеллекта желательно улучшить свою безопасность, поскольку Китай может попытаться украсть их технологии и воспользоваться ими в плохих целях.

Мы много думаем о том, что ИИ может сделать для нас в будущем. Одна из вещей, о которой мы очень четко сообщили ряду американских компаний, — это важность защиты интеллектуальной собственности.

АНБ уже знает и понимает, что противники желают создать искусственный интеллект с огромной базой данных, желательно, чтобы он работал лучше, чем Chat-GPT, который очень любит делать странные ошибки в своих заключениях. Китай уже вкладывает огромные средства в разработку таких систем. Так, примерно к 2030 году государство должно опередить Соединенные Штаты и стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Правда, пока что, успехов не видно.

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АНБ заявило, что Штаты получили преимущества меньше, чем противники. Звучит довольно странно, но так и есть. Штаты сами делают технологии, которые в будущем могут сыграть с ними злую шутку. Это, успех и возможность открыть новые технологии, но и определенные риски связанные с противниками. Больше информации на закрытом заседании, которое останется закрытым для нас.