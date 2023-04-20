Но, можно будет почтить погибших украинцев.

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Сейм Латвии успешно принял закон, который гласит, что праздновать 9 мая запрещено. Теперь официальные публичные мероприятия в стране на этот праздник проводить нельзя. Любое публичное упоминание Дня Победы запрещено, а вот День Европы всегда пожалуйста. Как я понимаю, лично в семье и в узких кругах запрета на праздник нет.

За проголосовало 79 депутатов. Цель данного закона — защита интересов государства и общества, а также борьба с соответствующими беспорядками на празднике. Закон по идее должен не допустить унижение ценностей Латвии как демократического и национального государства. Данный закон также был принят в знак солидарности народу Украины.

Теперь на всей территории страны начиная с 9 мая по 10 мая, запрещено использовать любую пиротехнику. Также публично нельзя праздновать День Победы, проводить развлекательные мероприятия, протесты и другое. Собираться большой группой на праздник — запрещено. Если для мероприятия вдруг потребуется разрешение от властей, то на 9 мая властям запрещено выдавать такие разрешения. То бишь на 9 мая в стране будет такой день тишины, когда не будет протестов и забастовок (если, конечно, они не будут неофициальными).

Как будет реагировать народ — посмотрим, но отменять закон уже никто не будет. Вероятно, в случае протестов по случаю запрета, власти будут прибегать к жестокому разгону митингующих.

Отмечу, что 9 мая официально можно будет проводить мероприятия, которые связаны с украинскими событиями, а также можно будет публично почтить память пострадавших и погибших украинцев. Закон вступит в силу уже с завтрашнего дня.

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Отмечу, что Сейм назвал праздник прославлением тоталитарных и оккупационных режимов. Иева Бранте сказала, что нельзя допустить ложное освещение важных исторических событий. Власти Украины также планируют отменить выходные на 9 мая.