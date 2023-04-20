Полгода тестирований и проект готов к продаже.





реклама

Официально, уже завтра стратегия Total Conflict: Resistance выходит из фазы бета-тестирования в ранний доступ. Собственно, сегодня последний день, когда можно бесплатно протестировать проект, правда с ограничениями по времени сессии и блоком фракций, кроме демократов. Уже 21 апреля в 15:00 по UTC игра начнет продаваться в раннем доступе, цену не озвучили, но предположительно это около 50 долларов. Важно отметить, что в игре присутствует русская локализация, и она будет доступна в российском Steam без ограничений (отмечу, что там даже администратор из России, так что разработчик вполне лоялен к РФ и не будет ограничивать продажу).

С выходом в ранний доступ должно выйти обновление, которое исправит существующие ошибки, улучшит оптимизацию в боях, добавит новую западную военную технику и разблокирует постоянную игру без ограничений по времени и все фракции, включая коммунистов и анархистов (восставшее население). Также, разработчик намекнул на гражданский транспорт (фото с белым Ford Explorer). Видимо, у нас появится что-то типа шпионажа, но это пока только догадки. Патч-ноут обновления выйдет завтра утром на этой странице.

Я же в свою очередь отмечу, что создатель проделал довольно большую работу за эти полгода. Каждое обновление я заходил и самостоятельно тестировал несколько дней. Если говорить кратко, то была улучшена оптимизация, FPS вырос, как и стабильность в боях. В свою очередь искусственный интеллект стал несколько хуже, но это после последнего обновления, и надеюсь, ошибку поправят. В будущем нас ожидает поддержка модификаций и мастерская Steam, гражданские автомобили и взаимодействие с людьми, проработанная торговля и политика. Думаю, также будут увеличивать размер боев, ибо сейчас на поле боя можно выпустить максимально 100 юнитов одновременно (буквально месяц назад можно было только 80).

Советую ознакомиться с моим обзором на данный проект, правда этот обзор несколько устарел, ибо в новой версии появился новый функционал. В остальном многое осталось прежним.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Системные требования проекта:

Процессор:

Intel или AMD, 2.5 GHz

Quad-core Intel или AMD, 3 GHz

RAM:

4ГБ

8ГБ Видеокарта

NVIDIA GeForce 960 GTX

NVIDIA GeForce 1660 GTX

Свободное место:

30ГБ

30ГБ

OS:

Win7 и выше

Win7 и выше

