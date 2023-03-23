Теоретически, каждый диалог в новых играх Ubisoft будет уникальным.

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С развитием искусственного интеллекта его приход в игровую индустрию просто неизбежен, и Ubisoft уже предпринимает попытки использовать его в своих играх, например, чтобы создавать уникальные диалоги для NPC. Нет, инструмент не будет использоваться, чтобы заменить оригинальный нормальный продуманный сюжет с хорошим сценарием. Такой инструмент будет придумывать реплики для жителей города.

Инструмент был создан Ubisoft La Forge и называется Ubisoft Ghostwriter. Сейчас инструмент может быть использован для того, чтобы создать предварительные реплики для NPC. Они не будут сразу готовы к использованию в игре, но после редактирования — вполне. Это такая же система, как и с ChatGPT. Самостоятельно данный инструмент ничего не сможет сделать: ни написать хороший код без ошибок, ни статью с нормальной стилистикой, ни эссе, ни задачу по химии. Но, если использовать ChatGPT как опору, то она может значительно сократить время, необходимое на создание. Особенно сильно такой инструмент помогает в творческой работе, когда ты придумываешь идею или сценарий. Бот может выбрать для тебя тематику, или помочь в том, как разбить статью на разделы. Также будет и с диалогами. Разработчики будут смотреть на результат, несколько редактировать его и вставлять в игру. В будущем такая система позволит прямо в игре генерировать уникальный диалог.

Ubisoft утверждает, что этот инструмент поможет сценаристам и даст им больше времени и свободы для работы над более важными диалогами для главных героев. По сути, сценаристы теперь не должны работать над второстепенными героями, а могут сфокусироваться на сюжетной линии, давая нам более классный сценарий в итоге. Сама французская компания несомненно рада, что смогла разработать такой инструмент. А вот сообщество, похоже, не очень.

Ubisoft уже имеет плохую репутацию как создателя открытых миров. Многие считают, что в играх от Ubisoft открытый мир пустой, однообразный и скучный, как и второстепенные квесты. В целом, это действительно так: вы просто ходите по карте от форта к форту. И, сообщество переживает, что данный инструмент сильно ухудшит диалоги в игре — то, что все еще может порадовать игроков в проектах от Ubisoft. Сами сценаристы также беспокоятся, поскольку теперь, некоторые могут быть уволены для экономии средств.

Ubisoft заявила, что этот инструмент был разработан совместно со сценаристами, хотя это, похоже, не сильно уменьшило беспокойство сообщества. У этого инструмента уже имеются популярные критики: режиссер God of War Кори Барлог раскритиковал в Твиттере данный инструмент.

В будущем такого рода постов в различных социальных сетях станет только больше. Вопрос лишь в том — как далеко готова Ubisoft зайти с таким инструментом. Заменит ли он в будущем всех сценаристов. Будет ли он автоматически придумывать диалоги прямо в игре. Или, будет ли писать сценарий для очередной игры за несколько минут?

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Тем не менее такое направление вызывает беспокойство у меня и у сообщества. Искусственный интеллект все еще не готов для того, чтобы заменить людей в их работе, особенно если она творческая. Это хорошо демонстрирует ChatGPT, который годится лишь для опоры в работе, но не может заменить тебя никоим образом. А если вы попробуете заменить себя им, то получите результат хуже, чем у школьников. Потенциально это также повлияет и на другие компании, и они начнут разрабатывать свой искусственный интеллект, чтобы ускорить работу.