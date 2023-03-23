Генеральный директор Эммет Шир уходит в отставку.

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У компании Twitch тоже проблемы. Как удивительно (нет). По всей видимости, все технологические компании в этом году сократят некоторых рабочих. Сегодня Twitch объявила, что уволит более 400 сотрудников. Эта новость сильно связана с массовым сокращением рабочих в Amazon - она сокращает 18 тысяч сотрудников. Поскольку Twitch принадлежит Amazon, то компания Twitch страдает от действий Amazon. В ходе массовых сокращений соответственно и пострадали 400 сотрудников, они уже уволены. В прошлом году кстати, Twitch также пострадала из-за массовых увольнений в Amazon в размере 9 тысяч сотрудников.

Новый исполнительный директор Twitch Дэн Клэнси объяснил в своем блоге, почему компания простилась с таким количеством рабочих, ради сокращения расходов:

Рост числа пользователей и доходов не соответствовал нашим ожиданиям. Для того чтобы вести бизнес устойчиво, мы приняли очень трудное решение сократить численность персонала.

Теперь уже бывший генеральный директор Twitch Эммет Шир объявил о своем уходе из компании на фоне этой новости. На его решение значительное влияние оказал первый ребенок. После его рождения, Шир часто думал о том, что может покинуть Twitch, и что ждет компанию в будущем. Истинная причина ухода генерального директора останется навсегда скрытой. Сам Шир сказал, что компания за 16 лет его правления готова к "самостоятельному плаванию".

До ухода Шира Клэнси занимал должность президента компании. Клэнси работает в Twitch с 2018 года и имеет более чем 20-летний опыт работы в технологической отрасли. Новый директор утверждает, что в связи с увольнениями у компании появятся новые большие возможности для поддержки создателей контента и их сообществ. Но, пока неясно, что именно имел в виду исполнительный директор. Вероятно, компания начнет поощрять стримеров и активных зрителей. Скорее всего, первыми будут награждаться самые популярные стримеры.

Клэнси заверил сообщество, что Twitch по-прежнему намерена поддерживать своих стримеров и, конечно же, зрителей.

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